Турецькі компанії і фізособи можуть потрапити під санкції США через підтримку Росії, − WSJ

Протягом останнього року різко зросла торгівля Анкари з Москвою.

Турецькі компанії та приватні особи можуть опинитися під санкціями за надання Росії товарів та послуг, заборонених західним експортним контролем.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Адміністрація президента США попередила турецьких чиновників, що країна розпалює насильство на двох континентах, будучи фінансовим притулком для ХАМАСу та торговим центром для військової машини Росії.

Попри санкції США, спрямовані проти фінансистів терористичної організації протягом останнього десятиліття, Анкара дозволила інвестиційним групам, холдинговим компаніям, брокерським компаніям з нерухомості та безлічі інших підприємств працювати за межами Стамбула.

Протягом останнього року різко зросла торгівля Туреччини з Росією − всупереч експортному контролю, покликаному перекрити потік електроніки та інших товарів, необхідних Кремлю для війни проти України.

WSJ зазначає, що Анкара виступала на обох сторонах у війні в Україні. Туреччина надавала підтримку Києву, забороняючи Росії зміцнювати свій Чорноморський військово-морський флот, забезпечуючи Україну зброєю та сприяючи експорту українського зерна.

Водночас президент Реджеп Таїп Ердоган розширив економічні зв’язки з Москвою. Ця стратегія, допомогла Туреччині отримати вкрай необхідну іноземну валюту та дешеві енергоносії під час економічної нестабільності.

Офіційні особи США стверджують, що турецькі порти обслуговують російські танкери, які перебувають під санкціями, вони також сприяють контрабанді зброї. Російські підставні компанії та турецькі фірми сприяли шестикратному збільшенню експорту товарів подвійного використання, які потрібні Кремлю для ведення тривалої війни.

За словами американських чиновників, Туреччина відреагувала на застереження, перекривши потоки товарів подвійного призначення до Росії, які проходять через зони вільної торгівлі країни. Однак компанії почали ввозити товари у Туреччину як імпорт, а потім реекспортували їх до Росії.

Посадовці США провели закриті зустірчі з керівниками турецьких банків. Останні мають припинити фінансування тероризму та відмивання грошей, щоб зберегти доступ до фінансових ринків в американських доларах.

Зазначимо, Туреччина перебуває в так званому “сірому списку” країн зі слабкими стандартами боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. За списком наглядає глобальний фінансовий спостерігач − Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

Нагадаємо, держави-члени Європейського союзу виступили проти пункту щодо суттєвих обмежень реекспорту до Росії товарів з Європи, який входить до 12-го пакету санкцій проти РФ. На думку політиків, санкції на реекспорт матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС".