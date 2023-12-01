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Білий дім наполягає, щоб Конгрес США не відокремлював допомогу Україні від інших статей із запиту Байдена

Адміністрація Байдена наполягає, аби Конгрес діяв швидше.

Білий дім наполягає, щоб Конгрес США не відокремлював допомогу Україні від інших статей із запиту Байдена

Під час переговорів із представниками Конгресу США Білий дім наполягає, щоб допомога Україні була ухвалена разом з іншими статтями запиту президента Байдена.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми провели численні дискусії та брифінги з членами й співробітниками Конгресу щодо важливості додаткового фінансування та просування всіх чотирьох сегментів – Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону і безпеки кордону”, - зазначив представник Білого дому.

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Як додав Кірбі, Білий дім наполягає, аби Конгрес діяв швидше.

Кірбі зауважив, що Байден надіслав Конгресу запит на додаткове фінансування, оскільки всі чотири питання є терміновими для вирішення.

Як раніше повідомлялось, США перенесли на наступний рік постачання Україні великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування GLSDB, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км.

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