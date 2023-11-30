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Через росіянина Лаврова засідання ОБСЄ у Скоп’є проігнорувала майже половина міністрів країн НАТО

Ті міністри, які таки приїхали, залишили виступати замість себе заступників, помічників або послів.

Через росіянина Лаврова засідання ОБСЄ у Скоп’є проігнорувала майже половина міністрів країн НАТО
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Через присутність російського міністра Сергія Лаврова у Скоп’є (Північна Македонія) засідання ОБСЄ проігнорували міністри ледь не половини країн-членів НАТО, передає "Європейська правда".

Так, 13 з 31 міністра держав-членів НАТО відмовилися від подорожі до Скоп’є і не сіли на чартер, який перевозив посадовців із однієї зустрічі на іншу.

Ті ж посадовці, які таки приїхали у Скоп’є, після спільної вечері, де росіянина не було, вирішили не йти на засідання й залишили виступати замість себе заступників, помічників або послів.

Це зробили, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель - останній доручив виступ литовській дипломатці, послу Расі Остраускайте. 

Не з’явилися на засіданні міністри закордонних справ Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Бельгії та ін.

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Нагадаємо, нині під час виступу російського міністра на саміті ОБСЄ в Північній Македонії із зали вийшли деякі делегати. 

Потиснули руку Лаврову і вели перемовини лише міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, відомий своєю антиукраїнською риторикою і симпатією до Росії, а також міністри Вірменії та Північної Македонії. 

Поруч із Лавровим сфотографували міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга.

Днями про бойкот засідання ОБСЄ заявили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а також міністри країн Балтії. Згодом стало відомо, що проігнорує захід і глава МЗС Польщі.

Північна Македонія дозволила проліт над своєю територією російських літаків. Вони мали перевозити делегацію РФ для участі в міністерській зустрічі.

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