Через росіянина Лаврова засідання ОБСЄ у Скоп’є проігнорувала майже половина міністрів країн НАТО

Ті міністри, які таки приїхали, залишили виступати замість себе заступників, помічників або послів.

Через присутність російського міністра Сергія Лаврова у Скоп’є (Північна Македонія) засідання ОБСЄ проігнорували міністри ледь не половини країн-членів НАТО, передає "Європейська правда".

Так, 13 з 31 міністра держав-членів НАТО відмовилися від подорожі до Скоп’є і не сіли на чартер, який перевозив посадовців із однієї зустрічі на іншу.

Ті ж посадовці, які таки приїхали у Скоп’є, після спільної вечері, де росіянина не було, вирішили не йти на засідання й залишили виступати замість себе заступників, помічників або послів.

Це зробили, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель - останній доручив виступ литовській дипломатці, послу Расі Остраускайте.

Не з’явилися на засіданні міністри закордонних справ Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Бельгії та ін.

Нагадаємо, нині під час виступу російського міністра на саміті ОБСЄ в Північній Македонії із зали вийшли деякі делегати.

Потиснули руку Лаврову і вели перемовини лише міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, відомий своєю антиукраїнською риторикою і симпатією до Росії, а також міністри Вірменії та Північної Македонії.

Поруч із Лавровим сфотографували міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга.

Днями про бойкот засідання ОБСЄ заявили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а також міністри країн Балтії. Згодом стало відомо, що проігнорує захід і глава МЗС Польщі.

Північна Македонія дозволила проліт над своєю територією російських літаків. Вони мали перевозити делегацію РФ для участі в міністерській зустрічі.