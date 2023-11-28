​Країни Балтії теж бойкотуватимуть міністерську зустріч ОБСЄ через присутність представника Росії

Маргус Цахкна наголосив, що "місце Лаврова - у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ".

Естонія, Латвія та Литва заявили у вівторок, 28 листопада, що вони бойкотуватимуть міністерську зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Скоп'є, якщо міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову дозволять бути присутнім на ній, передає Euractiv.

У спільній заяві три міністри закордонних справ країн Балтії – Кріш'яніс Каріньш (Латвія), Габріелюс Ландсбергіс (Литва) та Маргус Цахкна (Естонія) – зазначили, що не візьмуть участь у зустрічі, оскільки присутність Лаврова "ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, спрощуючи звірячі злочини, які чинить Росія, і миритися з кричущим порушенням Росією та її неповагою до основоположних принципів та зобов'язань ОБСЄ".

"Росія скористається цією можливістю для поширення своєї пропаганди та підриву єдності Заходу", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Справа в тому, що поки що в Скоп'є відбувається засідання ОБСЄ, російська військова машина, не моргнувши оком, нападає на невинних українців і депортує дітей. Естонія не може сидіти за одним столом з агресором і нести відповідальність за наслідки, які може спричинити присутність Лаврова. Це суперечить нашим фундаментальним принципам", - додав міністр.

Цахкна наголосив, що "місце Лаврова - у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ".

Міністри країн Балтії також заявили, що дуже важливо негайно покласти край агресії, вивести російські війська з окупованих територій, компенсувати руйнування та притягти злочинців до відповідальності.

"Спочатку ОБСЄ була створена для побудови європейської безпеки, запобігання конфліктам та збереження миру. А Росія своїми незаконними та звірячими діями знову і знову доводила, що вона не є партнером Європи у сфері безпеки. Насправді сьогодні Європа потребує безпеки з боку Росії та проти неї, а не разом із нею", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не братиме участі в засіданні ОБСЄ, яке відбудеться 30 листопада -1 грудня в Скоп'є, оскільки на ній буде присутній росіянин Сергій Лавров.

Раніше Північна Македонія дозволила проліт над своєю територією російських літаків. Вони перевозитимуть делегацію РФ для участі в міністерській зустрічі.

Перед цим Росія та Білорусь не дали Естонії стати головою ОБСЄ. Вони заблокували відповідне рішення, тому очолить Організацію Мальта.