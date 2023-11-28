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Блінкен втретє відвідає Ізраїль після нападу ХАМАСу

Головний дипломат США також поїде в Дубай на кліматичний саміт ООН.

Блінкен втретє відвідає Ізраїль після нападу ХАМАСу
Фото: Хаим Цах GPO

Державний секретар США Ентоні Блінкен втретє відвідає Ізраїль після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня.

Про це пише Bloomberg.

Блінкен відвідає Ізраїль і Західний берег, а також поїде в Дубаї на саміт COP28 − Конференцію Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, повідомили в Держдепартаменті. 

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Головний дипломат США також обговорить майбутнє Сектора Гази. Він “наголошуватиме на необхідності підтримувати збільшений потік гуманітарної допомоги в Газу, забезпечити звільнення всіх заручників і покращити захист цивільних осіб у Газі”.

Сьогодні Блінкен візьме участь у зустрічі НАТО у Брюсселі. Він також має намір відвідати зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Скоп’є.

Раніше The Guardian з посиланням на дані Associated Press написало, що держсекретар США Ентоні Блінкен почав повертати увагу до України, НАТО та Західних Балкан після тижнів інтенсивної уваги до війни на Близькому Сході.

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