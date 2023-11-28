Початок формування коаліції у Нідерландах розпочався зі скандалу

Коаліційний координатор Герта Вілдерса пішов з посади через обвинувачення у шахрайстві.

Початок формування коаліції у Нідерландах “Партією свободи” (PVV) розпочався зі скандалу, пише The Guardian.

Лідер політичної сили, ультраправий нідерландський політик Ґерт Вілдерс призначив сенатора Гома ван Стрієна своїм “скаутом”, який мав координувати коаліційні перемовини. Однак він пішов у відставку через звинувачення в шахрайстві ще до того, як розпочав роботу.

Минулими вихідними в газеті NRC Handelsblad з’явилися інформація, про “неправомірне” поводження ван Стрієна з комерційними дочірніми компаніями Утрехтського університету та Університетського медичного центру Утрехта. Сенатор звинувачення відкинув, але брати участь у політичному процесі відмовився.

Нідерландські коаліційні процеси зазвичай тривають місяцями, і нерідко вони перериваються партійною політикою. Вілдерс заявив, що шукатиме нового скаута, який “буде більш віддалений від політики”.

Нагадаємо, “Партія свободи” минулого тижня отримала маже чверть місць у 150-місному парламенті Нідерландів − приблизно на 10 місць більше, ніж прогнозувалося.

Лідерка Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшільгоз-Зегеріус виключила можливість приєднання до потенційної коаліції, в якій домінує Вілдерс, однак заявила, що “може її підтримувати з боку”. Це може прокласти шлях до альянсу між “Партією свободи” та правоцентристською партією “Новий громадський договір” Пітера Омцігта (NSC).