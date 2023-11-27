Мінінфраструктури Польщі відреагувало на блокаду кордону з Україною: пропонує Києву задовольнити вимоги страйкарів

Міністерство інфраструктури Польщі нарешті прокоментувало блокування протестувальниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Як ідеться в заяві польського відомства, страйкарі виступають, зокрема, проти електронної черги. Вона, за словами польської сторони, спричинила "значне збільшення часу очікування транспортних засобів, зареєстрованих у Євросоюзі, які повертаються порожніми з України для перетину кордону Україна-ЄС". Україні закинули те, що нова система "припускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі".

Тому відомство запропонувало Україні задовольнити вимоги страйкарів.

"Ідея полягає у тому, щоб виключити вимогу про реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, як мінімум на двох прикордонних переходах: "Зосін-Устилуг" та "Нижанковичі-Мальховіце"", - йдеться в заяві.

Проте польські перевізники, що протестують, вимагають також відновлення дозволів на міжнародні перевезення, які були скасовані угодою між Євросоюзом та Україною, що набула чинності з 1 липня 2022 року.

Польський міністр Анджей Адамчик запропонував єврокомісарові з питань транспорту Адіні Валеан створити спільний комітет для аналізу впливу цієї угоди на ринок автомобільних перевезень ЄС. До складу такого комітету можуть входити представники сторін цієї угоди.

Адамчик також попросив Валеан і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн підтримати деактивацію системи електронної черги.

Крім того, триває підготовка до засідання ради з питань транспорту ЄС, що відбудеться 4 грудня у Брюсселі. Готується відповідна пропозиція, щоб однією з головних тем переговорів стало обговорення наслідків цієї угоди. На думку Міністерства інфраструктури Польщі, з боку керівництво Євросоюзу виникла потреба провести оцінку наслідків, що виникають у результаті реалізації угоди між Україною та ЄС, а також змін у її змісті. необхідно для підтримки стабільності транспортного ринку в окремих державах-членах блоку.

Нагадаємо, станом на 27 листопада через страйк польських перевізників та аграріїв на пункті пропуску "Шегині - Медика" утворилася черга з понад тисячі вантажівок. На інших пунктах пропуску черга машин почала зменшуватися.

Нещодавно організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер повідомив про плани продовжити акцію. Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року.

Раніше віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.