ЄC та Міжнародний валютний фонд разом позичили Афінам понад 260 мільярдів євро під час її десятирічної боргової кризи.

Наступного місяця Греція достроково погасить 5,3 мільярда євро боргу країнам єврозони за першою програмою допомоги та сподівається повторити цей крок у 2024 році.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство фінансів країни.

Єврозона та Міжнародний валютний фонд (МВФ) разом позичили Греції понад 260 мільярдів євро під час її десятирічної боргової кризи, яка почалася наприкінці 2009 року, в обмін на жорсткі заходи економії.

У 2018 році закінчився термін дії третьої допомоги країні.

Нещодавно Греція відновила свій інвестиційний кредитний рейтинг після того, як 13 років була у найнижчій категорії.Минулого року Афіни розрахувалися з МВФ, який надав їм 28 мільярдів євро між 2010 і 2014 роками − на два роки раніше терміну.

З моменту відходу від фінансової допомоги у 2018 році Греція покладалася виключно на ринки облігацій для покриття своїх потреб у запозиченнях. Наступного року вона планує позичити близько 7 мільярдів євро. Країна має запас ліквідності у сумі понад 35 мільярдів євро завдяки вищим, ніж очікувалося, податковим надходженням, потужному зростанню та первинному надлишку.

Греція прогнозує економічне зростання на рівні 2,9% у 2024 році після зростання на 2,4% цього року, що більш ніж удвічі перевищує середній показник по єврозоні. Афіни сподіваються досягнути 2,1% первинного бюджетного профіциту в наступному році завдяки більшим інвестиціям і високим доходам від туризму.