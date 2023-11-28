Наступного місяця Греція достроково погасить 5,3 мільярда євро боргу країнам єврозони за першою програмою допомоги та сподівається повторити цей крок у 2024 році.
Про це пише Reuters з посиланням на міністерство фінансів країни.
Єврозона та Міжнародний валютний фонд (МВФ) разом позичили Греції понад 260 мільярдів євро під час її десятирічної боргової кризи, яка почалася наприкінці 2009 року, в обмін на жорсткі заходи економії.
У 2018 році закінчився термін дії третьої допомоги країні.
Нещодавно Греція відновила свій інвестиційний кредитний рейтинг після того, як 13 років була у найнижчій категорії.Минулого року Афіни розрахувалися з МВФ, який надав їм 28 мільярдів євро між 2010 і 2014 роками − на два роки раніше терміну.
З моменту відходу від фінансової допомоги у 2018 році Греція покладалася виключно на ринки облігацій для покриття своїх потреб у запозиченнях. Наступного року вона планує позичити близько 7 мільярдів євро. Країна має запас ліквідності у сумі понад 35 мільярдів євро завдяки вищим, ніж очікувалося, податковим надходженням, потужному зростанню та первинному надлишку.
Греція прогнозує економічне зростання на рівні 2,9% у 2024 році після зростання на 2,4% цього року, що більш ніж удвічі перевищує середній показник по єврозоні. Афіни сподіваються досягнути 2,1% первинного бюджетного профіциту в наступному році завдяки більшим інвестиціям і високим доходам від туризму.