Хунта у Нігері скасувала закон, який криміналізував міграцію

Регіон Агадес на півночі країни став “передовою лінією боротьби Європи з мігрантами”.

Керівна хунта Нігера скасувала закон, який встановлював кримінальну відповідальність за міграцію через північ країни, пише Bloomberg.

Відповідний указ підписав лідер хунти, генерал Абдурагман Тчіані, завдавши удару по спробах Європи “завадити африканським мігрантам дістатися до її берегів”.

У 2015 році африканські та євролідери узгодили надзвичайний трастовий фонд для Африки на суму майже 5 мільярдів євро для розв'язання проблеми міграції. Того року більше мільйона шукачів притулку та мігрантів намагалися дістатися країн-членів ЄС, що спонукало блок шукати партнерства зі своїми африканськими колегами.

Регіон Агадес став “передовою лінією боротьби Європи з міграцією”. За даними Frontex, агентства Європейського Союзу, яке займається охороною зовнішніх кордонів, у 2018 році кількість нелегальних переходів через Нігер впала на 80% до 23 000, що є найнижчим показником з 2012 року.

“Місцева економіка Агадеса, яка була тісно пов’язана з міграцією, погіршилася під дією закону”, − сказав Мохамед Анако, голова ради регіону.

Фото: EPA/UPG Центр прийому мігрантів в Агадесі (Нігер)

За даними вашингтонського аналітичного центру International Crisis Group, до 2015 року діяльність, пов’язана з міграцією, приносила до економіки навколо Агадеса 100 мільйонів доларів щороку.

Після державного перевороту 26 липня, який очолив Тіані, ЄС призупинив низку своїх міграційних програм у країні. За даними брюссельського центру Centre for Africa-Europe Relations, у період 2015-2022 років Нігер отримав щонайменше 1,7 мільярда євро на заходи, пов’язані з міграцією.

Нагадаємо, Італія планує збудувати на території Албанії два процесингові центри для мігрантів, які змогли б обслуговувати загалом 3000 осіб. Ініціатива є частиною ширшого плану Риму щодо боротьби зі різким зростанням з 2016 року кількості мігрантів, що прибуває до Італії. Прем’єрка Джорджа Мелоні пропонувала створити такі центри також у Північній Африці.