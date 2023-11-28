Bloomberg: Мінфін США у листі власникам танкерів пригрозив в'язницею за порушення стелі цін на російську нафту

Міністерство фінансів США розіслало листи майже трьом десяткам фірм, у яких попередило про відповідальність за порушення стелі цін на російську нафту, передає Bloomberg.

Ці фірми контролюють близько 100 нафтових танкерів. Мінфін запросив у них інформацію та документацію про постачання нафти та організації, що беруть участь у цьому процесі. Якщо одержувачі не виконають вимог у повному обсязі, то їм пригрозили в'язницею.

Представники двох страхових компаній також заявили, що за останні тижні тон розмов із владою змінився, що передбачає суворіше дотримання обмеження.

Влада США доповнила ці листи санкціями проти декількох суден та їхніх власників. Досі це були маловідомі компанії, більшість з яких належали державній російській компанії.

Грецькі компанії, наприклад, уже скоротили обсяги перевезень сировини з РФ. Як відомо, судна, що належать Греції, як і раніше, перевозять близько п'яту частину всіх російських вантажів і приблизно одну з семи всіх партій російської нафти, зокрема, й ті, що відвантажують із терміналів на тихоокеанському та арктичному узбережжях.

Це рішення може зрештою порушити постачання роснафти. Наприклад, цього місяця кількість грецьких танкерів, що прямуватимуть до РФ, зменшиться на чверть порівняно з минулим роком і на 60% менше, ніж у червні. Це цілком може стривожити чиновників у Кремлі, оскільки Росія, як і раніше, потребує допомоги іноземних власників суден, щоб доставити всі свої барелі на світовий ринок.

Раніше цього місяця Казначейство США стривожило деяких власників танкерів своїм проханням пояснити, що вони зробили для дотримання цінового обмеження "Групи семи" на російську нафту. Представники двох афінських компаній невдовзі після цього заявили, що діяли обережно, оцінюючи ситуацію.

Нагадаємо, за останні три тижні грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути американських санкцій, вжитих щодо окремих перевізників нафти з РФ.

Єврокомісія, у свою чергу, пропонує заборону на продаж танкерів РФ для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам Росії обходити санкції проти нафти за допомогою тіньового флоту застарілих танкерів.