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Євросоюз планує заборонити продаж танкерів Росії, – Reuters

РФ розширює тіньовий флот застарілих танкерів, аби обійти санкції.

Євросоюз планує заборонити продаж танкерів Росії, – Reuters
Російський нафтовий танкер «Усть Луга» неподалік Осло, 25 квітня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії  для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції проти російської нафти за допомогою тіньового флоту застарілих танкерів, – пише "Дзеркало тижня" з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 17 листопада, члени Єврокомісії обговорили заборону продажу російських танкерів третім країнам. Продаж повинен включати положення контракту про те, що судна не можуть бути перепродані Росії або використані для перевезення російської нафти та нафтопродуктів, які не підпадають під західні цінові обмеження.

У пропозиції ЄК йдеться, що механізм обмеження ціни спирається на процес атестації, який дозволяє операторам у ланцюжку постачання російської нафти морським транспортом продемонструвати, що вона була придбана за ціною, не вищою за граничну.  Щоб дотримуватися  цього механізму, необхідно одночасно підвищувати бар'єри для фальсифікації сертифікатів. 

Пропозиція передбачає вимогу, щоб сертифікати також включали деталізовані допоміжні витрати, такі як страхування та фрахт та повинна поширюватися по всьому ланцюгу поставок з відповідним перехідним періодом.

Нагадаємо, напередодні ЄС запровадив нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту, щодо російських діамантів та боротьби з обходом санкцій ЄС.

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