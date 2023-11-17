Естонія підготувала “зуби дракона” на мосту на кордоні з РФ

Не виключено, що Естонія буде змушена закрити прикордонний пункт у Нарві.

На мосту на кордоні між Естонією та Росією з'явилися бетонні загородження, так звані „зуби дракона“.

Про це повідомляє Delfi.

“Ми підготували ці бетонні блоки на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в'їзд до країни з РФ, щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо на закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки в період закриття обмежуватимуть пересування автотранспорту на мосту“, - повідомив керівник нарвського прикордонного пункту Марек Лійва.

Він додав, що якщо виникне ситуація, коли люди почнуть застрягати між двома прикордонними пунктами, Естонія буде змушена закрити прикордонний пункт у Нарві.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс розповів, що немає даних про те, скільки біженців з російського боку могли переправити до естонського кордону.

Втім, додав він, Естонія підготувалася до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Фінляндії готує законопроєкт згідно якого країна, ймовірно, зможе закрити кордон з Російською Федерацією. Відповідний крок є запасним варіантом на випадок, якщо кількість шукачів притулку у Фінляндії збільшиться.

У четвер уряд Фінляндії вирішив закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала в ніч з п'ятниці на суботу. Заборона діятиме до 18 лютого.