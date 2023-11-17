Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСвіт

Естонія підготувала “зуби дракона” на мосту на кордоні з РФ

Не виключено, що Естонія буде змушена закрити прикордонний пункт у Нарві. 

Естонія підготувала “зуби дракона” на мосту на кордоні з РФ
Фото: Delfi

На мосту на кордоні між Естонією та Росією з'явилися бетонні загородження, так звані „зуби дракона“.

Про це повідомляє Delfi.

“Ми підготували ці бетонні блоки на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в'їзд до країни з РФ, щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо на закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки в період закриття обмежуватимуть пересування автотранспорту на мосту“, - повідомив керівник нарвського прикордонного пункту Марек Лійва.

Він додав, що якщо виникне ситуація, коли люди почнуть застрягати між двома прикордонними пунктами, Естонія буде змушена закрити прикордонний пункт у Нарві. 

Підписуйтесь на наш Google News

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс розповів, що немає даних про те, скільки біженців з російського боку могли переправити до естонського кордону. 

Втім, додав він, Естонія підготувалася до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Фінляндії готує законопроєкт згідно якого країна, ймовірно, зможе закрити кордон з Російською Федерацією. Відповідний крок є запасним варіантом на випадок, якщо кількість шукачів притулку у Фінляндії збільшиться.

У четвер уряд Фінляндії вирішив закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала в ніч з п'ятниці на суботу. Заборона діятиме до 18 лютого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies