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Чехія просить ЄС залишити поза санкціями російський металургійний завод, – Politico

Завод є постачальником чеської автомобільної промисловості.

Чехія просить ЄС залишити поза санкціями російський металургійний завод, – Politico
Фото: Lipetsk.nlmk.com

Чехія звернулася до ЄС не включати до списку санкцій ЄС російську сталеливарну компанію "Новолипецька металургія", пояснюючи це тим, що завод є постачальником чеської автомобільної промисловості, на частку якої припадає близько 10 відсотків ВВП країни, – пише видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

"Автомобільний сектор є стрижнем економіки Чеської Республіки, на нього припадає близько 10 відсотків національного ВВП — один із найвищих показників у світі. Будучи "домом" для виробників, таких як "Škoda",  "Volkswagen Group" і чеської дочірньої компанії "Hyundai Motor," виробникам потрібна сталь", пише видання. 

"Новолипецька металургія" є ключовим постачальником для чеської автопромисловості. Він виробляє майже весь свій плоский і сортовий прокат в Росії, але майже чверть його прокатних потужностей перебуває в Європі.

Уряд Чехії просить відкласти кінець перехідного періоду заборони на імпорт продукції НЛМК, щоб мати можливість продовжувати використовувати російську сталь, з кінця 2024 до 2028 року. 

Як вказує Politico, серед причин – зростання цін на енергоносії, яке ускладнило пошук альтернатив російської сталевої продукції для європейських компаній.

Наразі невідомо, яке рішення ухвалив ЄС щодо звернення Чехії. Адже раніше в Бельгії схожу вимогу висувала Валлонія, де інвестиційний фонд володіє 49 відсотками акцій дочірньої компанії НЛМК у країні.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потраплять понад ще 120 фізичних та юридичних осіб. ЄС пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту, щодо російських діамантів та боротьби з обходом санкцій ЄС.

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