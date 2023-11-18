США запровадили санкції проти двох компаній пов'язаних із Росією

Сполучені Штати оголосили про запровадження експортних санкцій щодо двох компаній, які, за інформацією Міністерства торгівлі США, мають зв'язки з Росією. Так, одна з компаній постачала мікросхеми покупцям "пов’язаним із російським оборонним сектором", — пише "Радіо Свобода".

Обмеження запровадили проти компанії Novax Group, яку США пов’язують із Росією, Венесуелою, Панамою та Коста-Рикою та Si2 Microsystems Private Limited, яка, як стверджується, "надавала підтримку російській військовій та/або оборонній промисловості".

Експортні обмеження накладають на постачальників зобов’язання отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо компаній і танкерів, які перевозили російську нафту. Обмеження застосували щодо трьох юридичних осіб і арештували три судна, які перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує встановлену цінову стелю.