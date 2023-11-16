США ввели санкції проти компаній і танкерів, які перевозили російську нафту

Вони транспортували продукцію за ціною, що перевищує допустиму стелю.

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо компаній і танкерів, які перевозили російську нафту.

Про це повідомляє американське Міністерство фінансів.

Обмеження застосували щодо трьох юридичних осіб і арештували три судна, які перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує встановлену цінову стелю.

У списку опинилися, зокрема, танкери "Казань", "Ліговський проспект" та NS Century займалися експортом російської сирої нафти за ціною, вищою, ніж 60 доларів за барель.

Компанія "Казан Шипінг Інкорпорейтед", що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), є зареєстрованим власником танкера "Казань".

Власником "Ліговського проспекту" є компанія Progress Shipping Company Limited, а Gallion Navigation Incorporated володіє танкером NS Century. Усі вони зареєстровані в ОАЕ.

Нагадаємо, The Washington Post писав, що після того, як західні країни оголосили про заборону закупівель російської нафти у відповідь на вторгнення РФ в Україну, грецька компанія Motor Oil Hellas в обхід санкцій продавала Пентагону нафтопродукти російського походження.

Тим часом Данія може блокувати прохід танкерів із російською нафтою через свої територіальні води. А Мінфін США перевіряє судновласників через можливе порушення санкцій проти РФ.