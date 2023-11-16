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Бундестаг не ухвалив рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus

Подання просувала опозиційна фракція консерваторів.

Бундестаг не ухвалив рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Попри те, що більшість депутатів Бундестагу підтримують продовження допомоги Україні, але 16 листопада німецький парламент не проголосував за рішення про надання крилатих ракет Taurus.

Як передає "Укрінформ", це питання передадуть на розгляд і доопрацювання Комітету в закордонних справах.

Перед голосуванням тривали півторагодинні дебати.

За словами депутата-консерватора Родеріха Кізеветтера, оскільки Крим має "особливе символічне значення для Путіна, відтак треба обрізати лінії постачання, російські війська підуть у Росію, коли не матимуть достатньо зброї". "Крим належить Україні, він має повернутися в Україну, і одним з інструментів для цього є Taurus", - наголосив Кізеветтер.

Депутат зазначив, що треба подбати, щоб "не була провалена дуже стримана мета, проголошена Шольцом: Україна не має програти, Росія не має перемогти". 

Німецькі консерватори підкреслюють, що Путін задоволений тим, що увага світової спільноти зосереджена наразі на Близькому Сході, тоді як РФ продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні. Тому необхідно створити ситуацію, зокрема, і завдяки ракетам Taurus, коли російський диктатор змушений буде визнати, що не може досягти військового успіху. Російським військам доведеться відступити, коли позиційна війна завершиться.

Член ліберальної партії, яка входить у правлячу коаліцію, Маркус Фабер заявив, що шість місяців – дуже довгий термін для того, щоб дискутувати про ракети. За його словами, інші країни вже передали Києву далекобійні ракети й побачили їх успішне застосування. Тому, на думку Фабера, "з 600 Taurus, які стоять на озброєнні Бундесверу, було б доцільно... передати кілька Україні".

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на відмову Берліна на даний момент передати Україні крилаті ракети Taurus заявив, що він розуміє "занепокоєння, що наша підтримка України несе в собі ризик ескалації, але ризик блідне у порівнянні з тим, якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну". 

Минулого місяця в Німеччині активісти розпочали збір підписів під петицією із закликом до влади країни передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

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