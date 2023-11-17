Туреччина знищила 13 курдських бойовиків

Турецькі військові завдали авіаударів по північному Іраку і знищили 13 курдських бойовиків.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони Анкари.

У повідомленні йдеться, що 13 бойовиків Робочої партії Курдистану (РПК) постраждали внаслідок авіаударів у районі Хакурк на півночі Іраку, а також у районах, де Туреччина проводить свою операцію “Claw-Lock Operation”.

“Наші операції продовжуватимуться рішуче доти, доки в регіоні не залишиться жодного терориста”, − заявили у міністерстві.РПК, яку Європейський Союз, США та Туреччина вважають терористичною організацією, виступила проти турецької держави у 1984 році, унаслідок конфлікту загинуло понад 40 000 осіб.

Анкара часто здійснює транскордонні авіаудари та операції проти партії, яка має бази в горах північного Іраку. Останніми тижнями Туреччина активізувала напади на курдських бойовиків у Сирії та Іраку після того, як бойовики підірвали бомбу біля урядових будівель в Анкарі 1 жовтня.

Нагадаємо, суд у Швеції вперше ухвалив вирок за фінансування Робочої партії Курдистану. Ях'ю Гунгнор засуджений до 4,5 років позбавлення волі, після відбуття терміну його депортують зі Швеції із забороною на повернення до країни.