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Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести держав

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести держав
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести держав.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

Вірчі грамоти передали:

  • посол Південно-Африканської Республіки Шуейб Касу;
  • посол Бангладешу Султана Лайла Хоссейн;
  • посол Республіки Гвінея Умар Канде;
  • посол Туреччини Мустафа Левент Більген;
  • посол Чехії Радек Пех;
  • посол Люксембурга Рональд Дофінг.

посол Південно-Африканської Республіки Шуейб Касу
Фото: ОПУ
посол Південно-Африканської Республіки Шуейб Касу

посол Бангладешу Султана Лайла Хоссейн
Фото: ОПУ
посол Бангладешу Султана Лайла Хоссейн

посол Республіки Гвінея Умар Канде
Фото: ОПУ
посол Республіки Гвінея Умар Канде

посол Туреччини Мустафа Левент Більген
Фото: ОПУ
посол Туреччини Мустафа Левент Більген

посол Чехії Радек Пех
Фото: ОПУ
посол Чехії Радек Пех

посол Люксембурга Рональд Дофінг
Фото: ОПУ
посол Люксембурга Рональд Дофінг

Зеленський обговорив із дипломатами співпрацю між Україною та їхніми державами і підтримку формули миру.

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Нагадаємо, раніше Президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії і Канади і ЄС.

Минулого місяця у Херсоні запрацювало почесне консульство Греції.

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