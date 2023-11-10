Дубінський під час перебування за кордоном встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію, – ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування відносно нардепа, якого підозрюють у підробці документів для виїзду з України. Преслужба ДБР не називає імені, але наведені дані дають підстави зрозуміти, що йдеться про Олександра Дубінського.

Нардеп підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 ККУ). Підозру він отримав 8 серпня.

ДБР спільно зі СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон.

"У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець", – повідомили в ДБР.

Там додали, що під час перебування за кордоном народний депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Нагадаємо, що також Дубінський підозрюється в організації схеми виїзду за кордон ухилянта. За даними слідства, він допоміг виїхати брату своєї подруги. Цей чоловік мав перегнати авто Дубінського з Кишинева до Відня.

Окрім того, депутату вручили протокол про корупцію. Слідство вважає, що він надсилав депутатські запити, керуючись власним інтересом.