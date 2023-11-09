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Рада відправила у відставку міністра спорту Гутцайта

“За” проголосували 243 нардепи.

Рада відправила у відставку міністра спорту Гутцайта
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook/vgytzait

Сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Про це у Telegram повідомили народні обранці. 

“За” проголосували 243 нардепи.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Також депутати повідомили, що заплановане на сьогодні призначення голови Фонду державного майна не відбудеться, бо триває перевірка НАЗК.   

Зазначимо, що головою ФДМ збираються призначити керівника Рівненської ОВА Віталія Коваля. 

Нагадаємо, напередодні міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву про відставку

Минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник – Антон Нікулін – уже пройшов співбесіду. 

Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду – президента Федерації фехтування України.

Вадим Гутцайт очолив міністерство в березні 2020 року. Інформація про підготовку його звільнення з'являлася декілька разів. У січні джерела LB повідомили, що Гутцайт може позбутися посади міністра разом із міністром енергетики Галущенком, міністром з питань стратегічної промисловості Рябікіним і заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Тимошенка звільнили в тому ж місяці, а Рябікіна – в березні. Галущенко зберіг посаду. 

До посади міністра Гутцайт із 2018 був директором департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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