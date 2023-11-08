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​Рада отримала подання від Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна

Розглядатимуть кандидатуру керівника Рівненської ОВА.

​Рада отримала подання від Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Парламент отримав подання від глави уряду Дениса Шмигаля про призначення нового голови Фонду державного майна України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшло подання премʼєр-міністра України про призначення Коваля Віталія Станіславовича на посаду Голови Фонду державного майна України", - йдеться в дописі Мельничука у телеграмі.

Коваль наразі очолює Рівненську обласну військову адміністрацію.

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Нагадаємо, нині голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія анонсував розгляд призначення нового голови ФДМУ.

До вересня ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.

Віталій Коваль став головою Рівненської ОВА у 2019 році. У 2020-му партія "Слуга народу" висунула його кандидатом на пост міського голови Рівного. Однак перемогу здобув представник "Європейської солідарності" Олександр Третяк. До речі, нині Третяка усунули з цієї посади за корупційне правопорушення.

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