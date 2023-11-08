​Рада отримала подання від Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна

Парламент отримав подання від глави уряду Дениса Шмигаля про призначення нового голови Фонду державного майна України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшло подання премʼєр-міністра України про призначення Коваля Віталія Станіславовича на посаду Голови Фонду державного майна України", - йдеться в дописі Мельничука у телеграмі.

Коваль наразі очолює Рівненську обласну військову адміністрацію.

Нагадаємо, нині голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія анонсував розгляд призначення нового голови ФДМУ.

До вересня ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.

Віталій Коваль став головою Рівненської ОВА у 2019 році. У 2020-му партія "Слуга народу" висунула його кандидатом на пост міського голови Рівного. Однак перемогу здобув представник "Європейської солідарності" Олександр Третяк. До речі, нині Третяка усунули з цієї посади за корупційне правопорушення.