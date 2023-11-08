В комітеті ВР з нацбезпеки закликають збільшити кількість центрів підготовки операторів БПЛА

В комітеті Верховної Ради з нацбезпеки закликають збільшити кількість центрів підготовки операторів БПЛА. Міністерство оборони України вже завізувало директиву щодо збільшення кількості таких навчальних центрів. «Якщо ці плани вдасться реалізувати в стислі терміни, ми вже скоро відчуємо зміни». Про це заявив народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

«Питання підготовки операторів БПЛА зараз – одне з найбільш актуальних. Зрозуміло, що для цього нам потрібні якісні навчальні центри, і ця потреба щоденно зростає», – сказав він. Він додав, що також розглядається можливість залучення до процесу навчання операторів приватних установ. «Бо людей, яких маємо швидко навчити, дійсно багато. Але якщо весь необхідний обсяг спеціалістів ми будемо «покривати» силами Міноборони, то нам не доведеться залучати інші установи. І проблема оплати навчання в приватних центрах відпаде сама собою», – підкреслив він.

Раніше Ігор Копитін у своїй колонці в Економічній правді заявив про необхідність стимулювання виробництва озброєння та розвиток військової промисловості.

«Левова частка майбутніх операторів дронів літакового типу навчається за кошт виробника. Про цю послугу їх просить Міноборони. Саме просить, бо формально за своїми внутрішніми приписами не має можливості за неї сплатити. Адже в Міноборони хоч і є гроші, але відсутня така стаття витрат як навчання військовослужбовців поза межами військових частин. Як наслідок витрати на навчання військовослужбовців генерують збитки для виробника, тому що їх не можна відобразити в собівартості бойових комплексів», – наголосив Тимур Нагалевський, спеціаліст із комунікацій, сержант НГУ.

На його думку, тому варто було б шукати рішення, щоб прибрати всі бюрократичні перепони. «І дати можливість Міноборони (можливо це почує нове керівництво відомства) або й краще право самим військовим частинам укладати прямі контракти на навчання своїх військовослужбовців поза військовими частинами. Тобто у приватних льотних школах. Бо ніхто краще як командир тієї чи іншої частини не знає про свої реальні потреби в таких спеціалістах», - додав Нагалевський.