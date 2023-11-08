Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав тримати єдність навколо ЗСУ

Експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, закликав тримати єдність навколо Збройних Сил України та проголосувати за постанову Федора Веніславського про відсторонення з комітету нацбезпеки депутатки Мар’яни Безуглої. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Сьогодні дуже важливий день, якого ми чекали як мінімум 10 років, з 2014 року, коли тисячі, мільйони людей вийшли на Майдан, вимагаючи інтеграції України в Європейський Союз. Коли були підписані мною Угода про асоціацію, Угода про безвізовий режим, Угода про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі. І от зараз через декілька годин Єврокомісія має приймати висновок, який відкриває дорогу переговорному процесу вступу України в Європейський Союз. Там будуть умови, але ми маємо в парламенті об’єднатися для того, щоб до 15-го грудня спільно виконати всі пропозиції Європейського Союзу, які розкриють двері засідання Ради Європейського Союзу», – зазначив Порошенко.

Він також наголосив, що це стало можливим в першу чергу завдяки подвигу ЗСУ, які захищають на фронті нашу незалежність. «Ми маємо об’єднатися навколо Збройних Сил, бо це стало можливим завдяки в першу чергу зусиллям українських воїнів. Єднатися – це дієслово. Єднатися – значить діяти. Діяти для оборони держави», – зазначає Порошенко.

«Наша команда прочитала статтю генерала Залужного і сприйняла її як керівництво до дії. Декому вона не сподобалася. Але треба навчитися розмовляти мовою правди з дорослою українською нацією, замість солодкоголосої брехні «єдиного марафону». Народ має право на правду. Епоха оплесків завершена. Ми відкоригували всю нашу програму, і Благодійний фонд виділяє 150 мільйонів на розробку засобів радіоелектронної боротьби. Десятки мільйонів на закупівлю FPV-дронів і на вдосконалення оперативно-тактичних дронів і техніки розмінування. Я впевнений: саме так має реагувати і уряд», – вважає експрезидент.

«Єдність – це питання виживання. Єдність навколо Збройних Сил. І ми не маємо права на політичні ігри, хайп, і не маємо права на вибори в умовах такої смертельної загрози. Неприйнятно, коли чиновники, міністри чи окремі депутати ллють воду на млин російської пропаганди. Час заспокоїтися. Я вимагаю, щоб ми зробили висновки і прийняли закон, яким надати право Головнокомандувачу надавати пропозиції зі зміни командувачів для того, щоб уникнути подібних поганих ситуацій. Я вимагаю, щоб ми нарешті врегулювали ситуацію з УБД. І я вимагаю поставити проєкт постанови Веніславського про відсторонення з комітету національної безпеки Безуглої», – сказав Порошенко.