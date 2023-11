ЄС за три роки: країна, якій вдалося

Українські урядовці запевняють, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки. Це досить сміливе запевнення, яке навряд чи є реалістичним. Останнє п’яте і найбільше розширення ЄС, коли до Союзу приєдналися країни Центральної та Східної Європи тривало близько 10 років. Це розширення позначилося посиленням рівня обов’язковості acquis ЄС. Для держав-кандидатів «основоположний принцип ..., що acquis communautaire в цілому має бути прийняте в якості обов’язкового» (Case C-259/95 Parliament v. Council ECLI:EU:C:1997:454, para. 17) був поєднаний з критерієм «важливості ... забезпечення його ефективного застосування за допомогою відповідних адміністративних та судових структур» (Composite Paper: Regular reports from the Commission on progress towards accession by each of the candidate countries (COM(1998) 712 final, 17 Dec. 1998), р. 19). Іншими словами, процес прийняття acquis – це не лише законодавчий чи нормотворчий процес, він охоплює питання державного управління, інституційної спроможності і безліч «нудних» речей, пов’язаних з виконанням інтеграційного законодавства, зміною підходів і практик, не кажучи вже про шалені витрати на ці речі, які жодна з держав останнього розширення не могла осилити без допомоги від спеціальних фондів підтримки, утворених ЄС.