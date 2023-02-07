У Литві вважають, що Україна має розпочати переговори про вступ у ЄС цього року

Україна має розпочати переговори про вступ до Євросоюзу цього року.
Таку думку озвучив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
За його словами, через два дні відбудеться саміт у Брюсселі, й Україні необхідно запропонувати конкретну підтримку в питання вступу у блок.
In two days #EU leaders will meet in Brussels. #Ukraine needs moral support but also needs clear legal commitment. Words of President Michel: ‘Ukraine is EU and EU is Ukraine’ must be translated into legal language. Ukraine made progress and must start accession talks this year. pic.twitter.com/03RHZOOI4Q— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 7, 2023
"Україна потребує моральної підтримки, але також потребує чіткого правового зобов'язання. Слова президента Мішеля: "Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна" необхідно перекласти юридичною мовою. Україна досягла прогресу і має розпочати переговори про вступ цього року", - зазначив у своєму дописі в твітері Лінкявічюс.
Нагадаємо, Європейський парламент 6 лютого почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського. Згодом того ж дня глава Європейської Ради Шарль Мішель офіційно запросив Зеленського на саміт у Брюсселі.