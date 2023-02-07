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У Литві вважають, що Україна має розпочати переговори про вступ у ЄС цього року

"Слова президента Мішеля: "Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна" необхідно перекласти юридичною мовою", - підкреслив глава МЗС Лінас Лінкявічюс.

У Литві вважають, що Україна має розпочати переговори про вступ у ЄС цього року
Фото: eastbook.eu

Україна має розпочати переговори про вступ до Євросоюзу цього року.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

За його словами, через два дні відбудеться саміт у Брюсселі, й Україні необхідно запропонувати конкретну підтримку в питання вступу у блок.

"Україна потребує моральної підтримки, але також потребує чіткого правового зобов'язання. Слова президента Мішеля: "Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна" необхідно перекласти юридичною мовою. Україна досягла прогресу і має розпочати переговори про вступ цього року", - зазначив у своєму дописі в твітері Лінкявічюс.

Нагадаємо, Європейський парламент 6 лютого почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського. Згодом того ж дня глава Європейської Ради Шарль Мішель офіційно запросив Зеленського на саміт у Брюсселі.

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