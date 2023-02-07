У Литві вважають, що Україна має розпочати переговори про вступ у ЄС цього року

"Слова президента Мішеля: "Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна" необхідно перекласти юридичною мовою", - підкреслив глава МЗС Лінас Лінкявічюс.

Україна має розпочати переговори про вступ до Євросоюзу цього року.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

За його словами, через два дні відбудеться саміт у Брюсселі, й Україні необхідно запропонувати конкретну підтримку в питання вступу у блок.

In two days #EU leaders will meet in Brussels. #Ukraine needs moral support but also needs clear legal commitment. Words of President Michel: ‘Ukraine is EU and EU is Ukraine’ must be translated into legal language. Ukraine made progress and must start accession talks this year. pic.twitter.com/03RHZOOI4Q — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 7, 2023

"Україна потребує моральної підтримки, але також потребує чіткого правового зобов'язання. Слова президента Мішеля: "Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна" необхідно перекласти юридичною мовою. Україна досягла прогресу і має розпочати переговори про вступ цього року", - зазначив у своєму дописі в твітері Лінкявічюс.

Нагадаємо, Європейський парламент 6 лютого почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського. Згодом того ж дня глава Європейської Ради Шарль Мішель офіційно запросив Зеленського на саміт у Брюсселі.