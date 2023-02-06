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Президент Євроради запросив Зеленського взяти участь у саміті в Брюсселі

"З міркувань безпеки додаткова інформація надаватися не буде", - зазначив речник Шарля Мішеля.

Президент Євроради запросив Зеленського взяти участь у саміті в Брюсселі
Фото: ОПУ

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив українського президента Володимира Зеленського на саміт у Брюсселі.

Про це повідомив у своєму твітері речник Мішеля Баренд Лейтс.

"З міркувань безпеки додаткова інформація надаватися не буде", - додав Лейтс.

Нагадаємо, Європарламент у понеділок, 6 лютого, почав підготовку до можливого прийому Зеленського.

Раніше на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві Президент заявив, що може відвідувати інші держави і має бажання прибути до Брюсселю, але є великі ризики для такої поїздки через реванш РФ.

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