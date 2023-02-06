Президент Євроради запросив Зеленського взяти участь у саміті в Брюсселі

"З міркувань безпеки додаткова інформація надаватися не буде", - зазначив речник Шарля Мішеля.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив українського президента Володимира Зеленського на саміт у Брюсселі.

Про це повідомив у своєму твітері речник Мішеля Баренд Лейтс.

"З міркувань безпеки додаткова інформація надаватися не буде", - додав Лейтс.

@eucopresident has invited President @ZelenskyyUa to participate in person in a future summit of the European Council #EUCO



For security reasons, no further information will be provided. — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 6, 2023

Нагадаємо, Європарламент у понеділок, 6 лютого, почав підготовку до можливого прийому Зеленського.

Раніше на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві Президент заявив, що може відвідувати інші держави і має бажання прибути до Брюсселю, але є великі ризики для такої поїздки через реванш РФ.