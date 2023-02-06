На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили ситуацію під Бахмутом

Також було заслухано інформацію від розвідки.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 6 лютого, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Керівництво Збройних Сил та командувачі військ доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку. Також було заслухано інформацію від розвідки щодо можливих дій ворога найближчим часом.

Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.