Окупанти завезли на ЗАЕС персонал з Росії

Окупанти пропонують їм також перевезти родини до Енергодара.

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибув персонал з Калінінської АЕС РФ, серед них - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць. Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини", - заявляє "Енергоатом".

Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплатню, додали в українській держкомпанії.

Крім того, колаборантам анонсували скасування трудового стажу та зароблених "за України" відпусток.

"Енергоатом вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів з ворогом", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, що російські окупанти заблокували перепустки працівникам Запорізької АЕС, які не підписали з ними трудовий договір.