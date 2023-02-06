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Окупанти завезли на ЗАЕС персонал з Росії

Окупанти пропонують їм також перевезти родини до Енергодара.

Окупанти завезли на ЗАЕС персонал з Росії
Військова техніка РФ на першому поверсі турбінного залу 2 енергоблоку ЗАЕС
Фото: МАГАТЕ

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибув персонал з Калінінської АЕС РФ, серед них - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць. Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини", - заявляє "Енергоатом".

Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплатню, додали в українській держкомпанії.

Крім того, колаборантам анонсували скасування трудового стажу та зароблених "за України" відпусток.

"Енергоатом вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів з ворогом", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, що російські окупанти заблокували перепустки працівникам Запорізької АЕС, які не підписали з ними трудовий договір. 

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