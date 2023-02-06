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Патріарх Кирило у 70-ті роки шпигував на КДБ у Швейцарії, – ЗМІ

Майбутній російський релігійний лідер мав кодове ім’я “Михайлов”.

Патріарх Кирило у 70-ті роки шпигував на КДБ у Швейцарії, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Патріарх РПЦ Кирило у 1970-х роках шпигував за Швейцарією на користь Радянського Союзу. 

Про це повідомляють швейцарські ЗМІ.

Франкомовна швейцарська газета Le Matin Dimanche і німецькомовна швейцарська газета SonntagsZeitung з посиланням на розсекречені архіви стверджують про те, що на території Швейцарської Конфедерації майбутній російський релігійний лідер працював на Комітет державної безпеки СРСР і здійснював розвідувальну діяльність.

"Як повідомляється, Кирило займався шпигунством, працюючи в Женеві як офіційний представник Московського патріархату при Всесвітній раді церков (ВРЦ). Місія Кирила, кодове ім'я якого було "Михайлов", полягала також у тому, щоб впливати на Раду, щільно інфільтровану у 1970-х та 1980-х роках радянськими агентами", – зазначає SwissInfo.

РПЦ відмовилася коментувати імовірну шпигунську діяльність Кирила в Женеві, а ВРЦ зі свого боку каже, що у неї "немає жодної інформації" з цього питання.

 

Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді закликав росіян до мобілізації.

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