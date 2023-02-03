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Візит Блінкена в Китай відклали за кілька годин до вильоту через повітряну кулю-шпигунку

Китай наполягає, що це - "супутник для дослідження погоди, який злетів з курсу".

Візит Блінкена в Китай відклали за кілька годин до вильоту через повітряну кулю-шпигунку
Ентоні Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав попередньо плановану на ці вихідні дипломатичну поїздку до Китаю, де на порядку денному, серед іншого, мала бути війна Росії проти України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що причиною перенесення візиту стала повітряна куля над територією штату Монтана, яка, як підозрюють в Пентагоні, була надіслана з Китаю для збору інформації.

Як повідомлялося, Пентагон має "високу впевненість", що це - китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об’єктами для збору інформації. Зокрема, - над штатом Монтана, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.

За даними видання The Hill, про раптове рішення перенести візит Блінкена повідомив журналіст агенції Associated Press Метью Лі. За його словами, рішення ухвалили попри те, що Китай заявив, що повітряна куля - це "цивільний дирижабль, який використовувався в основному для метеорологічних досліджень". Міністерство наголосило, що дирижабль "ненавмисно відхилився від запланованого курсу через вітер".

Скасувати сьогоднішній виліт вирішили за кілька годин до того, як Блінкен мав вирушити з Вашингтона до Пекіна. Як пише The Hill, це може стати "новим ударом для і без того напружених американо-китайських відносин".

Журналіст Associated Press із посиланням на високопоставленого представника Міноборони США, також розповів, що США підготували винищувачі, включно з F-22, щоб збити повітряну кулю, якщо буде наказ. Але Пентагон зрештою не ухвалив такого рішення.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що вже кілька днів над Сполученими Штатами літає китайська повітряна “куля-шпигунка”.

Відносини між США з Китаєм останнім часом напружені через Тайвань, порушення прав людини в КНР та військову активність Пекіна в Південно-Китайському морі.

 

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