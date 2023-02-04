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​Байден найближчим часом відвідає Польщу

Інформацію підтвердили в канцелярії польського президента.

​Байден найближчим часом відвідає Польщу
Фото: EPA/UPG

Найближчим часом Польщу відвідає президент США Джо Байден.

Інформацію підтвердив голова управління міжнародної політики Канцелярії польського президента  Мартін Пшидач,  повідомляє RMF24.

Пшидач і голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера перебувають із візитом у Вашингтоні. Вони провели зустрічі в Раді національної безпеки та Білому домі, де обговорювали питання подальшої допомоги Україні, а також військової присутності США в Польщі, передачі технологій і закупівель озброєнь, а також саміт НАТО у Вільнюсі.

Керівник управління міжнародної політики Канцелярії польського президента також відзначив, що рішення США надати Україні далекобійні ракети передбачає потенційно великі зміни на полі бою.

"Українські війська зможуть завдавати ракетних ударів по логістиці ворога на більшій відстані, що призведе до розтягування російських логістичних ліній. Кожен військовий дуже добре розуміє, що це знижує його ефективність", - сказав Пшидач.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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