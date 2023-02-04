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Україна повернула з полону 116 захисників

Також вдалося повернути тіла трьох загиблих волонтерів та військових.

Україна повернула з полону 116 захисників
Фото: Андрій Єрмак

Україна провела черговий обмін полоненими. Вдалося повернути 116 оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулись 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із Сил спеціальних операцій. Вісім бійців територіальної оборони, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро прикордонників, двоє з моряків та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. 

"Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що 3 лютого уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив із головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем деталі гуманітарних ініціатив щодо звільнення громадян України з російського полону.

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