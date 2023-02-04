В Ізюмі від вибуху міни постраждали вісім підлітків

В Ізюмі на Харківщині кількість постраждалих внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" зросла до восьми.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждали вісім підлітків. У семи дітей осколкові поранення, в однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес", - зазначив він.

За словами Синєгубова, стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Всіх потерпілих дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

Нагадаємо, що 3 лютого, в Ізюмі Харківської області сім підлітків отримали поранення внаслідок вибуху фрагменту міни.