Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Люди не постраждали.

Російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідмив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, рашисти випустили десяток снарядів.

"Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали", - додав Лукашук.

В інших районах ніч минула без обстрілів.

Нагадаємо, 3 лютого російські окупанти завдали удару по Торецьку Донецької області. В результаті одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Під час надання допомоги мирним жителям у Бахмуті Донецької області був убитий американський волонтер Піт Рід.