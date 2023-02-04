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МОК має припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами, - Кулеба

Геноцидну війну замовляє Путін, але проводять її звичайні росіяни. 

МОК має припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти за рік вбили сотні українських спортсменів та тренерів.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, 4 вважаються зниклими безвісти”, - написав Кулеба. 

Він наголосив, що цю геноцидну війну замовляє Путін, але проводять звичайні росіяни. 

“МОК має припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами”, - підсумував голова МЗС України.

Нагадаємо, на Зимових олімпійських іграх 2022 року у Пекіні кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем російської армії, членом її Центрального спортивного клубу Армії. 

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