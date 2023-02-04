МОК має припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами, - Кулеба

Геноцидну війну замовляє Путін, але проводять її звичайні росіяни.

Російські окупанти за рік вбили сотні українських спортсменів та тренерів.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, 4 вважаються зниклими безвісти”, - написав Кулеба.

Він наголосив, що цю геноцидну війну замовляє Путін, але проводять звичайні росіяни.

“МОК має припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами”, - підсумував голова МЗС України.

Since last year, 231 Ukrainian athletes and coaches have been killed by the Russians, 15 wounded, 28 detained, and 4 are missing. This genocidal war is ordered by Putin, but carried out by regular Russians. The IOC must stop trying to conceal Russian crimes with white flags. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 3, 2023

Нагадаємо, на Зимових олімпійських іграх 2022 року у Пекіні кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем російської армії, членом її Центрального спортивного клубу Армії.