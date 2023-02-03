Білий дім анонсував нову допомогу Україні

Що саме США передадуть Україні, Кірбі не уточнив.

США скоро оголосять про нову безпекову допомогу Україні.

Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Дуже скоро ви почуєте про нову підтримку для України, яка допоможе перемогти в битві, яку вона веде зараз і яку очікує найближчими тижнями”, - сказав Кірбі.

Він зазначив, що наразі не має оголошень стосовно нових тренувать для українських пілотів.

Водночас, наголосив Кірбі, США будуть поважати рішення якоїсь із країн надати Україні винищувачі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають черговий великий пакет військової допомоги для України. Пакет допомоги передбачає надання Україні бронетехніки, боєприпасів для ракетних систем HIMARS, які дозволили б українським силам вражати цілі у тилу російських окупантів.