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Українським військовим передали 9 безпілотників від жителів Естонії

Найближчим часом іще 10 коптерів поповнять лави української Армії дронів.

Українським військовим передали 9 безпілотників від жителів Естонії
Фото: Держспецзв'язку

Дев'ять безпілотників з Естонії поповнили українську Армію дронів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

БпЛА передали посол Естонії в Україні Каймо Кууск та депутат естонського парламенту Марко Міхкельсон.

Серед отриманої допомоги - два дрони DJI Phantom 4 Pro v2.0, по парі DJI Mavik Mini, DJI Mavik Pro та DJI Mavik Air, а також один DJI Mavik Mini 2.

"Ці дрони ми отримали завдяки громадській організації "Herojam Slava", яку заснували наші друзі з Естонії – радниця Міністра цифрової трансформації Яніка Мерило та Яак Еннусте. Також Яніка Мерило повідомила, що найближчим часом ще 10 коптерів поповнять лави української Армії дронів", - зазначили в Держспецзв'язку.

Раніше "Herojam Slava" зібрала 385 000 євро від 1300 громадян і компаній в Естонії та IT-компанії ELEKS, аби придбати два дрони, які використовують для спостереження та коригування вогню також для HIMARS.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва закупить для української армії дрони-камікадзе Warmate.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що його країна віддасть Україні всі 155 мм гаубиці.

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