​Німеччина закликає Швецію передати Україні пускові установки для IRIS-T та ракети, - Bloomberg

Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати Україні пускові установки протиракетної системи, сумісні з IRIS-T.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначаєтсья, що обговорюється також постачання боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, уже відправлених до Києва.

Німеччина також дотримується свого плану щодо відправлення Україні ще трьох систем IRIS-T цього року після того, як перша система прибула у жовтні 2022-го.

Нагадаємо, раніше в січні Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, зокрема, ракети до ППО IRIS-T. Крім них, країна передала 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів, чотири напівпричепи, а також 12 авто для охорони кордону та два пікапи.

Також Німеччина має надати Україні 14 танків Leopard 2A6 із боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.