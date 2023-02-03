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​Німеччина закликає Швецію передати Україні пускові установки для IRIS-T та ракети, - Bloomberg

Обговорюється також постачання боєприпасів.

​Німеччина закликає Швецію передати Україні пускові установки для IRIS-T та ракети, - Bloomberg
IRIS-T SLM
Фото: defence-ua.com

Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати Україні пускові установки протиракетної системи, сумісні з IRIS-T.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела.

 

Зазначаєтсья, що обговорюється також постачання боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, уже відправлених до Києва

Німеччина також дотримується свого плану щодо відправлення Україні ще трьох систем IRIS-T цього року після того, як перша система прибула у жовтні 2022-го.

Нагадаємо, раніше в січні Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, зокрема, ракети до ППО IRIS-T.  Крім них, країна передала 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів, чотири напівпричепи, а також 12 авто для охорони кордону та два пікапи.

Також Німеччина має надати Україні 14 танків Leopard 2A6 із боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

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