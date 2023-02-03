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Андрій Мельник провів переговори із колегами з Колумбії та Співдружності Багамських Островів

Андрій Мельник закликав колег долучитися до імплементації української Формули миру.

Андрій Мельник провів переговори із колегами з Колумбії та Співдружності Багамських Островів
Фото: Пресслужба МЗС

Вчора, 2 лютого, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник поспілкувався із заступником міністра закордонних справ Колумбії Франсіско Кой Гранадосом.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Сторони обговорили актуальні питання українсько-колумбійських відносин та подальшу співпрацю у рамках міжнародних організацій.

Зокрема, Андрій Мельник закликав колумбійську сторону долучитися до імплементації української Формули миру.

Також співрозмовники висловили зацікавленість у розширенні торговельно-економічної співпраці між Україною та Колумбією.

Крім того, того ж дня заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів онлайн-зустріч з генеральною директоркою Міністерства закордонних справ Співдружності Багамських Островів Родою Джексон.

Український дипломат подякував колезі за підтримку України в рамках ООН, та розповів про триваючі ракетні обстріли міст і сіл, а також об’єктів критичної інфраструктури України.

Мельник також поінформував про Формулу миру, закликавши багамську сторону приєднатися до реалізації мирної ініціативи.

Рода Джексон в свою чергу пообіцяла розглянути можливість залучення до Формули миру.

Сторони домовилися продовжувати активний двосторонній діалог насамперед у контексті зміни клімату та її катастрофічних наслідків для острівних держав.

Також співрозмовники обговорили перспективи розвитку співробітництва України з Карибською співдружністю (КАРІКОМ), де зараз головують Багами.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому висловило протест у зв’язку з останніми висловлюваннями угорського прем’єра Віктора Орбана.

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