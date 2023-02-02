Депутати Європаламенту пропонують запровадити санкції щодо Росатома і Лукойла

Також депутати виступають за негайне і повне ембарго на імпорт викопного палива та урану з Росії.

Європейський парламент закликав запровадити санкції щодо Лукойла та Росатома, які все ще присутні на ринку Євросоюзу.

Про це йдеться в резолюції, яку ухвалив Європарламент 2 лютого, повідомляє пресслужба ЄП.

У документі зазначили, що "посадовці, причетні до широкого спектру незаконних дій, включаючи насильницькі депортації та проведення фальшивих референдумів на окупованій території України, також мають бути піддані санкціям".

Крім того, у резолюції повторили заклик європарламентарів до негайного та повного ембарго на імпорт у ЄС викопного палива та урану з Росії, а також до повної відмови від газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії до річниці початку широкомасштабного російського вторгнення – 24 лютого.

У резолюції депутати Європарламенту висловилися за посилення підтримки України, зокрема, військової, а також за те, аби ЄС працював над початком переговорів про вступ нашої держави.