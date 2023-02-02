ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого, – голова Єврокомісії

Європейський Союз завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії до річниці початку широкомасштабного російського вторгнення – 24 лютого.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує AFP.
“На річницю початку цієї повномасштабної навали ми матимемо десятий пакет санкцій (проти Росії, – ред.), – йдеться у повідомленні.
Президентка Єврокомісії наголосила, що РФ також буде змушена заплатити за руйнування, які вона спричинила, і буде змушена надавати кошти на відбудову України.
Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
To date, our EU support amounts to €50 billion.
We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG
“Тобто російські державні кошти підуть на благо України. Як це зробити, ми визначаємося”, – сказала Урсула фон дер Ляєн.
Також зазначається, що голова Єврокомісії високо оцінила зусилля України щодо боротьби з корупцією після серії публічних розслідувань та гучних звільнень.
Нагадаємо, сьогодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Завтра вони братимуть участь у саміті Україна-Євросоюз.