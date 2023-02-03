Північна Корея наказує своїм компаніям у Росії підібрати персонал для відправки в Україну, - ЗМІ

Ймовірно, Північна Корея відправить на окуповану РФ територію України солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб.

Уряд Північної Кореї нещодавно наказав своїм торговим компаніям у Росії вибрати персонал для відправлення на окуповану Росією територію України. Там вони начебто мають взяти участь у відновленні територій.

Про це повідомляє видання Daily NK.

“Згідно з нещодавнім джерелом Daily NK у Росії, 20 січня Північна Корея видала наказ декільком торговим компаніям, включаючи Cholhyon Construction, афілійовану з міністерством оборони, і Kumrung Construction, яка пов’язана з Генеральним бюро 7 Міністерства соціального забезпечення”, - йдеться у повідомленні.

Всі торгові компанії, які отримали наказ, пов’язані з військовими або громадськими службами безпеки. Тому, ймовірно, Північна Корея хоче відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на схід України.

Для відправки в Україну відібрали молодих людей від 19 до 27 років. Більшість з них одружені, але залишили свої сім'ї в Північній Кореї.

За даними джерела видання у Росії, Північна Корея наказала компаніям завершити підбір персоналу до кінця січня. Ймовірно, персонал в Україну відправлять в середині лютого або в березні.

Враховуючи всі накази, видані великим торговим компаніям, перша партія персоналу, ймовірно, становитиме від 300 до 500 осіб.

У наказах не вказано, які завдання будуть поставлені персоналуу, але навряд чи вони будуть служити найманцями на війні, зазначає видання. Відібраний персонал, ймовірно, братиме участь у відбудові, ремонті зруйнованих війною будівель і доріг.

Цей крок Північної Кореї може бути способом заробляти іноземну валюту, оскільки, за даними джерел, працівники отримають потрійну зарплату. Оскільки солдати та поліцейські отримують фіксовану зарплату від держави, навіть коли вони дислоковані за кордоном, будь-який додатковий дохід, який вони отримують, надходить до державної скарбниці.

Також джерело Daily NK у Росії повідомило, що після успішного першого розгортання уряд розширить кількість персоналу, який буде направлено в країну.

Нагадаємо, США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази того, що КНДР постачає зброю ПВК “Вагнер”. Потім ця зброя використовується у війні Росії проти України.