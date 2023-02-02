Головне за день. Четвер, 2 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, обстріл Херсонщини та Краматорська, запрошення до енергетичної платформи Євросоюзу, заява МЗС щодо Саакашвілі. Яким запам’ятається 344-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на полігонах Білорусі завершили спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил обох держав. Однак повернення російської авіації на аеродроми постійного базування не зафіксовано.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження росіян. Також наші захисники знищили російський БпЛА типу “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління противника.

Загарбники продовжують активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Рашисти зазнають великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках вони обороняються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 2 лютого – в новині.

Росія відкрила масований вогонь по Комишанах Херсонської області. Станом на 14:43 відомо про чотирьох поранених - двох жінок, чоловіка і пʼятирічного хлопчика.

"Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу", – повідомили в Телеграм Херсонської ОВА. йдеться у повідомленні.

Сьгодні внаслідок ранкового обстрілу Комишан окупанти вбили жінку. Ворог влучив у її будинок.

Через черговий обстріл окупантами Краматорська поранено шестеро людей. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 2 лютого 2023 року окупаційні війська РФ з використанням зенітно-ракетного комплексу С-300 здійснили обстріл Краматорська.

Снаряди загарбників розірвалися біля багатоквартирних будинків та гаражів. В результаті обстрілу четверо чоловіків та дві жінки отримали поранення різного ступеню тяжкості. Руйнувань зазнали 16 будинків, 8 автомобілів, 8 гаражів та дитяча лікарня. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та рятувальники.

2 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, де висловив свої очікування від майбутнього саміту ЄС-Україна у Києві та посилення підтримки нашої держави.

Документ підтримали 489 депутатів, проти виступили 36, а 49 утрималися.

Згідно з документом, Євросоюз має розпочати роботу над початком переговорів про вступ України в блок. Також Євросоюзу необхідно надалі підтримувати "дорожню карту" із викладенням подальших кроків для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС.

При цьому європарламентарі закликали Україну "якнайшвидше провести суттєві реформи, щоб країна прийшла у відповідність до критеріїв членства в ЄС".

Докладніше - в новині.

Європейська комісія запросила Україну до енергетичної платформи Євросоюзу і вирішила надати додаткових 2 400 генераторів.

“Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електрика надходила попри всі атаки. Це все дуже практична річ. Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів до попередніх 3 000, що надійшли від початку війни”, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з представниками ЗМІ разом з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Вона зазначила, що Брюссель запрошує Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. ЄС також працює над середньостроковими і довгостроковими енергетичними перспективами.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде врозріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", – йдеться в заяві МЗС.

Україна закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Саакашвілі, передати його Україні і "не гратись із життям людини заради політичної помсти".

МЗС також звернулося до іноземних урядів та міжнародних організацій з проханням стати публічно на захист Саакашвілі.

Зазначимо, що днями Сейм Польщі закликав відпустити увʼязненого експрезидента Грузїі на лікування за кордон.

Нагадаємо, днями адвокат Саакашвілі, а також його близькі повідомили про переведення Саакашвілі до реанімації. Президент Володимир Зеленський 1 лютого на брифінгу з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом показав фото ув'язненого Саакашвілі та заявив, що керівництво цієї держави вбиває українського громадянина.

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у 10-денну відпустку за кордон, повідомили журналісти “Схем”.

Зазначається, що Олег Кіпер виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го.

У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку за “сімейними обставинами”, але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки “його дружина влітку змінила російське громадянство на українське”. Однак журналісти “Схем” встановили, що на момент публікації офіційні органи РФ обліковували російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

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