Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

Сьогодні у подвійному форматі відбулось засідання Ставки. Спочатку повний склад Ставки розглянув ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання. А потім, у другій половині дня, відбулась додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі для особливо вагомої розмови.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію”, - розповів президент.

Він наголосив - ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

“Сьогодні в межах переговорів із Президенткою Єврокомісії та членами Колегії Єврокомісії ми досягли дуже важливих взаєморозумінь. Про те, що тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо. Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка в захисті від Росії. І про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію й мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди й загрози”, – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив впевненість, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС.

Володимир Зеленський нагадав, що завтра – другий євроінтеграційний день цього тижня. Відбудеться саміт Україна – ЄС.

“Сьогодні взяв участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об’єднує найбільш потужних представників американської держави й суспільства. Був Президент Байден, були сенатори й члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот. Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, у протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силу наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками й про мир для всіх наших людей – у всіх містах і громадах вільної України”, - зазначив голова держави.

Нагадаємо, Європейська комісія запросила Україну до енергетичної платформи Євросоюзу і вирішила надати додаткових 2 400 генераторів.