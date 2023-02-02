Міграційна служба заявила, що не отримувала офіційного звернення від білорусів щодо права проживання в Україні

У Державній міграційній службі заявили, що не відмовляли громадянам Білорусі в оформленні документів на право проживання в Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДМС.

Йдеться про ексдобровольця із полку Кастуся Каліновського Олексія Лазарєва (позивний "Вуж"), який хотів оформити посвідку на постійне проживання, та його дружину, котра хотіла отримати статус біженки.

"На підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні. Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували", - зазначили в Міграційній службі.

З цього приводу ДМС доручила керівництву свого територіального підрозділу на Львівщині детально розібратися в обставинах і "вжити всебічних заходів для вирішення питання".

У відомстві додали, що білоруси розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

Також ДМС наголосила, що для уникнення можливих непорозумінь у подібних випадках іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно звертатися до підрозділів Міграційної служби щодо вчасного оформлення необхідних документів для законного перебування на території нашої держави.

Нагадаємо, напередодні ексдоброволець із полку Кастуся Каліновського повідомив у соцмережах, що Державна міграційна служба не прийняла від нього документи для оформлення посвідки на постійне проживання.