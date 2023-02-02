Навесні Україна може підписати угоду про набуття повноправного членства у Механізмі цивільного захисту ЄС, - єврокомісар

Уже навесні буде бути підписана угода про набуття Україною повноправного членства у Механізмі цивільного захисту ЄС.
Про це повідомив Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За словами Ленарчіча, Єврокомісія продовжить надавати Україні усю необхідну підтримку і допомогу у сфері охорони здоровʼя.
Йдеться про продовження співпраці за такими напрямами:
- медична евакуація постраждалих українців до закордонних клінік;
- побудова системи надання психологічної допомоги;
- удосконалення системи реабілітації;
- постачання гуманітарної допомоги, включно з медичним обладнанням.
Нагадаємо, за даними МОЗ, починаючи з 24 лютого з України за кордон на лікування відправили понад 2000 пацієнтів. Серед них - люди з мінно-вибуховими травмами, опіками та з онкологічними захворюваннями.
17 країн Європейського Союзу відправили нашій державі 500 генераторів на допомогу у відновленні енергосистеми через Механізм цивільного захисту ЄС.