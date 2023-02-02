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Навесні Україна може підписати угоду про набуття повноправного членства у Механізмі цивільного захисту ЄС, - єврокомісар

Тим часом Єврокомісія продовжить надавати нашій державі усю необхідну підтримку і допомогу у сфері охорони здоровʼя.

Навесні Україна може підписати угоду про набуття повноправного членства у Механізмі цивільного захисту ЄС, - єврокомісар
Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Уже навесні буде бути підписана угода про набуття Україною повноправного членства у Механізмі цивільного захисту ЄС.

Про це повідомив Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За словами Ленарчіча, Єврокомісія продовжить надавати Україні усю необхідну підтримку і допомогу у сфері охорони здоровʼя.

Йдеться про продовження співпраці за такими напрямами:

  • медична евакуація постраждалих українців до закордонних клінік;
  • побудова системи надання психологічної допомоги;
  • удосконалення системи реабілітації;
  • постачання гуманітарної допомоги, включно з медичним обладнанням.

Нагадаємо, за даними МОЗ, починаючи з 24 лютого з України за кордон на лікування відправили понад 2000 пацієнтів. Серед них - люди з мінно-вибуховими травмами, опіками та з онкологічними захворюваннями.

17 країн Європейського Союзу відправили нашій державі 500 генераторів на допомогу у відновленні енергосистеми через Механізм цивільного захисту ЄС.

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