В Україні зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу

Він здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу «Кракен».

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей штам не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші штами. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, "Кракен" найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

На своєму засіданні 5 січня технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше.

З 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних цим штамом. Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великобританії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

Нагадаємо, нещодавно Китай скасував карантин для туристів з-за кордону. Скасування карантину у КНР відбувається на тлі хвилі заражень коронавірусом.