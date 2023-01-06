У США швидко поширюється новий штам ковіду XBB.1.5, кілька осіб захворіло вже і у Великобританії. 40% випадків захворювання у Сполучених Штатах викликані саме ним.

Про це пише BBC.

XBB.1.5 – підваріант “Омікрону”, який з’явився наприкінці 2021 року, витіснивши більш ранні мутації вірусу: “Альфу”, “Бету” і “Дельту”.

Вважається, що симптоми XBB.1.5 є аналогічними симптомам попередніх версій "Омікрона", але стверджувати це напевно ще занадто рано. У більшості людей симптоми нагадують звичайну застуду.

Сам XBB.1.5 походить від XBB, який почав циркулювати у Великій Британії у вересні 2022 року, але органи охорони здоров'я тоді не знайшли достатніх причин, щоб класифікувати його як такий, що "викликає занепокоєння".

У XBB була мутація, яка допомагала йому "пробити" імунний захист організму, але та сама мутація знижувала здатність вірусу проникати в клітини людини.

Професор Імперського коледжу Лондона Уенді Барклі каже, що XBB.1.5 має мутацію, відому генетикам як F486P, яка відновлює здатність вірусу проникати в клітини, не втративши при цьому здатності вислизати від імунітету людини. Це полегшує поширення вірусу.

В Інституті Сенгера під Кембриджем вважають, що XBB.1.5, найімовірніше, виник унаслідок зараження когось із пацієнтів відразу двома різними варіантами "Омікрона".

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що з точки зору зростання та поширення у варіанта XBB.1.5 більше перспектив, ніж у інших вірусних варіантів, відомих вченим досі. Водночас ВООЗ наголошує, що немає жодних підстав вважати цей підваріант серйознішим чи шкідливішим, ніж звичайний “Омікрон”.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, а показники вакцинації через війну сильно впали.