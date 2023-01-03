У столиці збільшується кількість хворих на COVID-19

Найбільше випадків захворювання – у Дарницькому, Деснянському і Дніпровському районах.

У Києві за минулий тиждень виявили 182 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, серед захворівших – 102 жінки віком від 19 до 84 років та 80 чоловіків віком від 20 до 90 років. А також 5 хлопчиків від 1 до 17 років та 5 дівчат від 4 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 42 випадки, у Деснянському – 28 випадків та Дніпровському районі – 24 випадки.

Чотири людини померли минулого тижня від захворювання на коронавірус. Одужали минулого тижня 276 людей.

Усього за період пандемії у столиці зафіксували 504 339 випадків захворювання, а також 9 389 летальних випадків від вірусу. Загалом коронавірус подолали 494 112 мешканців столиці.

“У Департаменті охорони здоров’я нагадують, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах”, – йдеться у повідомленні.

Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ Gulliver, River Mall, універмазі “Україна”. Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Нагадаємо, у Києві за тиждень з 19 по 25 грудня лабораторно підтвердили 103 випадки захворювання на коронавірус.