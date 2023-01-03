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У Києві другий день поспіль фіксуються температурні рекорди

Кліматична норма перевищена на 12,9°С, що відповідає погоді середини квітня.

У Києві другий день поспіль фіксуються температурні рекорди
Фото: EPA/UPG

У Києві другий день поспіль фіксуються температурні рекорди.

Так, за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +9,4°С, що на 3,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 2007 року.

Кліматична норма перевищена на 12,9°С, що відповідає погоді середини квітня.

Максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 6,3°С і повторивши рекорд січня, який був зафіксований лише вчора.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 6,9°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2007 році і дорівнювало 4,0°С.

Нагадаємо, раніше Гідрометеоцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні до 5 січня.

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